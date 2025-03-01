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В Южной Осетии автобус с пассажирами завис над обрывом

В Южной Осетии рейсовый автобус сошел с проезжей части и завис над обрывом
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МЧС Республики Южная Осетия

В Южной Осетии рейсовый автобус едва не упал с обрыва. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии в своем Telegram-канале.

«Спасатели и боевой расчет первой пожарно-спасательной части МЧС Южной Осетии задействованы в аварийно-спасательной операции в микрорайоне Солнечный. Рейсовый автобус в результате дорожного инцидента сошел с проезжей части и завис над обрывом», — говорится в публикации.

Отмечается, что жизни пассажиров находятся в безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. Ранее в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбитая Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца.

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