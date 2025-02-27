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Самокатчик-дебошир избил покупателя в российском магазине из-за замечания в свой адрес

В Калуге самокатчик-дебошир избил покупателя в магазине из-за замечания
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Pexels

В Калуге 19-летний самокатчик-дебошир избил мужчину в магазине после того, как тот сделал замечание. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов. Предварительно, юноша вместе с приятелем катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из клиентов торговой точки сделал молодым людям замечание, и между ними начался конфликт.

Мужчина схватил приятеля юноши за куртку, и в этот момент молодой человек ударил покупателя по лицу. Затем агрессор продолжил избиение горожанина, и очевидцы вызвали на место полицию.

Сотрудники правоохранительных органов доставили нападавшего в отдел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Юношу отпустили под подписку о невыезде.

Ранее российский экс-боксер одним ударом лишил сознания женщину и попал на видео.

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