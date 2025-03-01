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Кнайсль заявила об отсутствии перспектив у немецкого автопрома на российском рынке

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: немецкий автопром не имеет перспектив на рынке РФ
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Максим Блинов/РИА Новости

Немецкий автопром по разным причинам не имеет перспектив на российском рынке. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она также отметила, что германские автоконцерны потеряли позиции на рынке РФ, их предприятия заняты компаниями из КНР. По словам бывшего министра, автопром ФРГ разрушил собственные позиции на этом рынке, а теперь разрушает на китайском.

«Спрос на дорогие немецкие автомобили останется нишевым — для узкой группы людей, которые рассматривают их как символ статуса. А массовый спрос перейдет к другим автоконцернам. Поэтому я не думаю, что возвращение некоторых компаний на российский рынок решит их проблемы», — добавила Кнайсль.

29 января президент России Владимир Путин пообещал поддержать отечественный автопром на фоне снижения спроса на автомобили в стране.

Он также отметил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и «АвтоВАЗ»: с 525 тыс. выпущенных машин в прошлом году, до планируемых 505 тыс. авто в 2025 году.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать возвращения ушедших иномарок.

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