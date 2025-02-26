Россиянам рассказали, когда ждать возвращения ушедших иномарок

«Автодом»: потребуется год для запуска продаж ушедших с рынка иномарок

На возвращение на российский рынок европейских, японских и корейских автобрендов потребуется не менее года, сообщает «Автостат» со ссылкой на генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского.

«В случае принятия решения о возвращении зарубежных марок в РФ потребуется примерно 1 год, чтобы реально запустить продажи. А с учетом текущей ситуации в авторетейле, когда доходность дилеров ниже минимально допустимых уровней, возможно, понадобится и более длинный срок», — сказал Ольховский.

По его словам, сначала будут поставляться запасные части и восстановлены сервисные решения для текущих клиентов.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что «Москвич» поднял цены на свои автомобили.