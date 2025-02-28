Раскрыты детали ДТП в Петербурге, где автобус влетел в людей на остановке

В Петербурге из-за ДТП с автобусом оказались повреждены семь автомобилей

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом оказались повреждены не менее семи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Водитель маршрута №147 не справился с управлением на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта, совершая поворот, зацепил несколько легковушек, другой автобус, №13, который и въехал в павильон. В итоге оказались повреждены не менее семи автомобилей», — говорится в публикации.

В результате ДТП один из пассажиров общественного транспорта не выжил. О точном количестве раненых неизвестно, на месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, водителю автобуса стало плохо во время движения.

На опубликованных в сети кадрах видно, что повреждения получили несколько легковых автомобилей, запчасти от которых разлетелись по проезжей части.

Ранее россиянин попал в ДТП из-за сердечного приступа.