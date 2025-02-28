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Спортивная Lada Niva Legend стала лучше тормозить и разгоняться

У новой Lada Niva от «АвтоВАЗа» на 8 метров сократился тормозной путь
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Lada

У новой Lada Niva Legend от «АвтоВАЗа» на восемь метров уменьшился тормозной путь. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора придворного тюнинг-ателье Lada Sport Владислава Незванкина.

«Важное изменение относительно обычной Niva Legend — тормозной путь снизился аж на 8 метров благодаря задним дисковым тормозам», — говорится в сообщении.

Источник также сообщает о модели Lada Niva Sport, у которой стоит современный мотор от Lada Granta Sport. Максимальная скорость автомобиля составляет 160 км/ч, а до 100 км/ч машина разгоняется за десять секунд.

До этого сообщалось, что в середине 2025 года на площадке Ульяновского автозавода начнется производство новых пикапов марки Sollers модели ST9.

По словам генерального директора УАЗа Алексея Спирина, производство автомобилей стартует в летнее время и будет осуществляться по полному циклу, включая окраску и сварку кузовов.

Ранее сообщалось, что таксисты смогут работать в Москве только после аттестации.

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