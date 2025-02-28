Власти назвали причину ДТП с 12 автомобилями под Курском

Хинштейн: причиной ДТП с 12 автомобилями под Курском стал плотный туман

Предварительной причиной ДТП с 12 автомобилями в Курской области назвали плохую видимость. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Выехал на место массового ДТП в Курском районе, где на трассе столкнулись 12 машин, шесть из них – грузовые...На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — заявил он.

По словам Хинштейна, четырех человек спасти не удалось. Еще пять людей пострадали: у троих диагностировали легкие повреждения, а двое находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора пообещал оказать «всю необходимую помощь».

До этого очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП под Курском.

По данным СМИ, автокатастрофа произошла между поселками Кислино и Петрин около 10 утра. Несколько машин ушли в кювет.

Накануне в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в ходе которого автомобиль перевернулся и сбил автобусную остановку. В результате происшествия семь человек получили ранения различной степени тяжести, жизни двух человек спасти не удалось.

Ранее на видео попало, как грузовой поезд едва не снес автобус с иркутянами.