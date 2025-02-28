Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти назвали причину ДТП с 12 автомобилями под Курском

Хинштейн: причиной ДТП с 12 автомобилями под Курском стал плотный туман
close
Telegram-канал Александр Хинштейн

Предварительной причиной ДТП с 12 автомобилями в Курской области назвали плохую видимость. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Выехал на место массового ДТП в Курском районе, где на трассе столкнулись 12 машин, шесть из них – грузовые...На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — заявил он.

По словам Хинштейна, четырех человек спасти не удалось. Еще пять людей пострадали: у троих диагностировали легкие повреждения, а двое находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора пообещал оказать «всю необходимую помощь».

До этого очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП под Курском.

По данным СМИ, автокатастрофа произошла между поселками Кислино и Петрин около 10 утра. Несколько машин ушли в кювет.

Накануне в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в ходе которого автомобиль перевернулся и сбил автобусную остановку. В результате происшествия семь человек получили ранения различной степени тяжести, жизни двух человек спасти не удалось.

Ранее на видео попало, как грузовой поезд едва не снес автобус с иркутянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами