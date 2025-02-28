На видео попало, как грузовой поезд едва не снес автобус с иркутянами

Водитель автобуса с иркутянами остановился прямо перед поездом и попал на видео

В Иркутской области грузовой поезд едва не влетел в автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на 28 февраля междугородний рейсовый автобус, следующий из Иркутска в Усть-Кут, едва не попал в ДТП на переезде в п. Янталь... переезд был закрыт, автобус ожидал разрешения проезда в безопасном месте. Однако потом загорелся разрешающий сигнал светофора, часть машин проехала, но автобус продолжал стоять», — говорится в публикации.

Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Народные Новости Братска N.E.T (Иркутская область)», после закрытия переезда водитель автобуса решил начать движение. В результате транспорт застрял прямо перед шлагбаумом. Пассажирам пришлось выбегать на улицу. В итоге ДТП удалось избежать: поезд пронесся в нескольких сантиметрах от автобуса, только поцарапав его.

До этого в Орловской области поезд на переезде врезался в автомобиль.

Авария произошла утром в 9:14 24 февраля на железнодорожной станции Отрада в селе Отрадинское Мценского района. В результате столкновения два человека, пассажиры машины, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение.