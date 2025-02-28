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На видео попали последствия жесткого ДТП с 10 авто под Курском

Машины, раздавленные из-за тумана в массовом ДТП под Курском, попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП в Курской области, где из-за тумана пострадали 10 автомобилей. Кадры опубликовал Telegram-канал 112. Отмечается, что четырех человек спасти не удалось.

«Еще пять пострадали. На южном обходе города столкнулись семь легковых автомобилей и три грузовика. Несколько машин ушли в кювет. Автокатастрофа произошла между поселками Кислино и Петрин около 10 утра», — говорится в публикации.

Причиной аварии стал туман.

Накануне в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в ходе которого автомобиль перевернулся и сбил автобусную остановку. В результате происшествия семь человек получили ранения различной степени тяжести, жизни двух человек спасти не удалось.

За рулем авто находился 18-летний юноша, который получил права за несколько месяцев до инцидента.

Ранее на видео попало, как грузовой поезд едва не снес автобус с иркутянами.

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