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Водитель обокрал мошенника из «Ленэнерго» на 65 млн рублей

Baza: экс-замглавы «Ленэнерго», укравшего 300 млн рублей, обворовал водитель
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Пресс-служба ПАО «Ленэнерго»

У бывшего заместителя главы «Ленэнерго» украли 65 млн рублей из машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В полицию Санкт-Петербурга обратился 46-летний предприниматель Алексей Горячев. Он сообщил, что из его машины, которая стояла на паркинге элитного ЖК «Смольный парк», пропала сумка с деньгами. При этом в краже он заподозрил своего водителя, 47-летнего Сергея Ершова — именно у него был второй комплект ключей от машины», — говорится в публикации.

Впоследствии водителя задержали на трассе «Кола», он собирался доехать до Мурманска. При себе у Ершова оказалась сумка с 65 млн рублей.

Алексей Горячев — экс-замглавы «Ленэнерго», которого в декабре 2023 года приговорили к 2,5 года колонии по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Отмывание денежных средств». Ущерб от его преступлений составил около 300 млн рублей.

До этого в подмосковных Мытищах мужчина выбросил кроссовер Porsche Macan в мусорный контейнер. Это был подарок супруге на 14 Февраля.

Отмечается, что женщине не понравился такой сюрприз, и она от него отказалась. Тогда мужчина загрузил машину в мусорный контейнер.

Ранее на видео попали последствия жесткого ДТП с 10 авто под Курском.

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