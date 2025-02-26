Мужчина выбросил Porsche жены на мусорку в Мытищах

В Мытищах мужчина выбросил в помойку Porsche, подаренный жене на День влюбленных

В подмосковных Мытищах мужчина выбросил кроссовер Porsche Macan в мусорный контейнер, сообщает Telegram-канал Baza. Это был подарок супруге на 14 Февраля, который она не оценила.

«У Сергея (имя изменено) и его жены Аллы (имя изменено) сейчас тяжелый период в отношениях. Он хотел спасти семью красивым подарком. На День всех влюбленных Сергей купил автомобиль за 3 млн рублей. Машина была битая, поэтому изначально супруг планировал починить ее и вручить на 8-е марта. Но решил подарить с обещанием отремонтировать», — сообщает Baza.

Женщине не понравился такой подарок, и она от него отказалась. Тогда мужчина загрузил машину в мусорный контейнер.

Автомобиль находится в мусорном контейнере уже 12 дней, с ним фотографируются местные жители.

До этого стало известно, что бразилец Хосе Сикейра собрал копию Ferrari F40 в 2017 году из запчастей, которые нашел на местных свалках.

Мужчина решился на создание реплики, поскольку мечтал о суперкаре. При этом спустя год после постройки бразилец выставил машину на продажу из-за отсутствия денег. Стоматологический кабинет Хосе обокрали неизвестные, поэтому дантист остался без работы.

Объявление о продаже копии F40 увидели сотрудники Ferrari и компания подала на мужчину в суд. Он подал встречный иск за перенесенный стресс, но суд его отклонил. Сейчас счета Хосе Сикейры арестованы.

Ранее сообщалось, влюбленный таксист пригнал к офису девушки 30 машин и выстроил из них сердце.