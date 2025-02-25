В России изменится порядок постановки автомобиля на учет и оформления ОСАГО

«Гарант»: с 1 марта изменятся правила постановки машин на учет в ГИБДД

С 1 марта изменится порядок снятия автомобиля с учета и оформления полиса ОСАГО. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант».

«Когда договор купли-продажи транспортного средства заключен через портал Госуслуг, удостоверен нотариально либо смена собственника обусловлена судебным решением, прежний владелец сможет подать заявление о прекращении государственного учета автомобиля непосредственно после перехода права собственности», — говорится в сообщении.

По информации источника, теперь прежний автовладелец сможет снять с учета транспорт, если новый собственник не внесет изменения в регистрационные данные за десять дней. Также прекратить учет можно, если автомобиль похитили, угнали или транспорт находится в розыске.

Кроме того, чтобы поставить на учет или зарегистрировать автомобиль на нового владельца, не нужен полис ОСАГО. Также с 1 марта запрещается ездить на машине без ОСАГО в течение десяти дней после возникновения права владения.

Помимо этого, нельзя будет зарегистрировать на нового владельца автомобиль, ввезенный в Россию физическим лицом, если не оплачен утилизационный сбор.

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