Сход лавины на дорогу в Дагестане попал на видео

В Дагестане лавина сошла на трассу с автомобилями

В горах Дагестана лавина сошла на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

«Это участок трассы Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка от 95-го до 110-го километра. Коммунальщики все расчистили, но снегопад продолжается, видимость нулевая», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как дорога завалена снегом. Автомобили стоят на месте, при этом одна из машин застряла в снегу. Далее на записи видно, что специальная техника расчищает проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в городе Цимлянске водитель на автомобиле Changan сбил 12-летнюю школьницу.

На кадрах с видеорегистратора видно, как машина наезжает на школьницу, после чего несовершеннолетняя от удара отлетает на несколько метров и приземляется на заснеженную дорогу. Далее на записи с другого ракурса видно, что автомобиль останавливается, и водитель подбегает к пострадавшей.

Ранее подростки забрасывали автомобили мусором в Челябинске.