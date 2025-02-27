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Школьница отлетела от удара автомобиля Changan и попала на видео

В Ростовской области на видео попало, как школьница отлетела от удара Changan

В Ростовской области в городе Цимлянске водитель на автомобиле Changan сбил 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Авария произошла на Свердлова. Ребенок перебегал дорогу там, где не положено, и попал под колеса «Чангана», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал видео, снятое на видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, как машина сбивает школьницу, после чего несовершеннолетняя от удара отлетает на несколько метров и приземляется на заснеженную дорогу. Далее на записи с другого ракурса видно, что автомобиль останавливается, и водитель подбегает к пострадавшей.

По информации источника, школьницу госпитализировали с травмами. По предварительной информации, несовершеннолетняя слушала музыку в наушниках и вышла на проезжую часть в неположенном месте.

До этого сообщалось, что в Челябинске несколько подростков бросали мусор на припаркованные автомобили и снимали происходящее на видео.

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