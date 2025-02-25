Подростки забрасывали автомобили мусором и попали на видео

В Челябинске подростки бросали мусор на автомобили с многоэтажного дома

В Челябинске несколько подростков кидали мусор на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Детишки развлекаются в Парковом-2. <…> Владелец пострадавшего авто должен знать, кого искать», — говорится в сообщении.

Подростки сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как несколько школьников стоят на общем балконе многоэтажного дома. Один из подростков держит в руках доску, которую после отпускает вниз. На записи видно, что доска летит и задевает фасад дома. По словам автора видео, она приземлилась на дорогу и не повредила припаркованные автомобили.

До этого сообщалось, что в Красноярске кондуктор напала на школьницу, которая хотела расплатиться чужой социальной картой.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина ругается на школьницу, после чего уводит ее. Далее на записи видно, что у девочки порван пуховик. Она показывает дырку и выходит из транспорта.

Ранее появились кадры, как легенда американского сериала попал под авто.