Стало известно, с какой скоростью ехал Буйнов перед наездом на пенсионерку

Александр Буйнов превысил скорость на 36 км/ч перед наездом на пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Певец ехал на своем «Лексусе» со скоростью 56 км/ч. Разрешенная скорость на том участке перед пешеходным переходом в Апрелевке — 20 км/ч. Буйнов не притормозил перед зеброй», — говорится в сообщении.

По информации источника, в последний момент женщина успела отскочить, но травмы все равно получила. При этом сам артист вышел из автомобиля только после приезда сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел накануне около шести вечера в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Буйнова могут лишить водительских прав после ДТП с пенсионеркой.