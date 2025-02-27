Mash: cбивший пенсионерку Александр Буйнов боялся, что его узнают

Mash: Александр Буйнов прятался от сбитой пенсионерки и пытался уехать с места ДТП

Певец Александр Буйнов, сбивший 61-летнюю женщину на переходе в Подмосковье, прятался от пострадавшей и пытался уехать с места ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

«Александр Буйнов прятался от пострадавшей пенсионерки, которую сбил на машине, — боялся, что его узнают. Со слов женщины, артист хотел уехать с места ДТП. Пострадавшая переходила дорогу на «зебре», перед этим убедилась, что машин нет», — отмечается в публикации.

Автомобиль появился неожиданно, и женщину спасла хорошая реакция: она успела отпрыгнуть в сторону, утверждает Mash. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга. До этого сообщалось, что пенсионерка получила разрыв связок.

Наезд произошел в подмосковной Апрелевке на Февральской улице, уточняет Life со ссылкой на SHOT.

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