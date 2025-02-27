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«Мечта из девяностых»: в России продают Lada-21099 без пробега

В Москве выставили на продажу новый Lada-21099 за 700 тысяч рублей
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Lucky Photographer/Shutterstock/FOTODOM

В Москве выставили на продажу «мечту из 90-х» — седан Lada-21099 без пробега, сообщает «Российская газета».

«Седан был выпущен в 1998 году, но на его одометре всего 7400 км. Под капотом тоже никаких неожиданностей: восьмиклапанник 1.5 литра в паре с 5-ступенчатой МКП», — отмечает издание.

Авто находится в первозданном состоянии. Салон также выглядит свежо, и владелец заботливо отметил, что в нем не курили. За машину владелец планирует выручить 700 тыс. рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу Lada Vesta 2020 года с минимальным пробегом.

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