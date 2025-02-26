«Почти капсула времени»: в России продают Lada Vesta 2020 года без пробега

В России выставили на продажу Lada Vesta 2020 года с минимальным пробегом

В России на одном из сайтов по продаже автомобилей появился седан Lada Vesta 2020 года выпуска с минимальным пробегом, сообщает «Российская газета».

«Владелец называет автомобиль «почти капсула времени». Машина долгое время провела без движения. Пробег на одометре — 2,9 тысячи км», — говорится в сообщении издания.

Комплектация небогатая: задние датчики парковки, ESC и ABS, судя по году выпуска автомобиля, производства Bosch, передние электростеклоподъемники, кондиционер. Установлена магнитола, подогревов нет. Под капотом — мотор 1.6 литра мощностью 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Цена автомобиля — 1,3 млн рублей. Новая Lada Vesta стоит от 1,5 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают 21-летний ВАЗ-2110 с пробегом 40 тыс. километров.