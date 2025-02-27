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Nissan уволит гендиректора после провала слияния с Honda

Nissan отправит гендиректора в отставку после неудавшегося слияния с Honda
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Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Японская компания Nissan Motor планирует отправить своего генерального директора Макото Утиду в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что совет директоров принял это решение из-за низких кредитных рейтингов компании и провала переговоров о слиянии с Honda. Утида в начале февраля заявлял о готовности оставить свой пост в случае необходимости, однако пожелал остаться, пока не стабилизирует бизнес Nissan.

Во второй половине декабря 2024 года японские автогиганты Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимной интеграции бизнеса. Сообщалось, что с августа 2026 года Nissan и Honda станут дочерними компаниями, находящимися в полной собственности совместной холдинговой компании.

В феврале 2025 года Nissan Motors приняла решение прекратить переговоры о слиянии с Honda Motors.

«Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить», — говорилось в сообщении агентства Nikkei Asia.

Ранее стало известно, в каких странах Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли рынок.

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