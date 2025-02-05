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Nissan отказалась стать дочерней компанией Honda

Nikkei: Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda
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carnewschina.com

Японская компания Nissan Motors приняла решение прекратить переговоры о слиянии с Honda Motors, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nikkei Asia.

«Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить», — говорится в сообщении агентства.

В декабре 2024 года автопроизводители заявили о том, что пришли к соглашению начать переговоры о слиянии в холдинговую компанию к 2026 году. Предполагалось, что в рамках новой компании Honda и Nissan будут работать под собственными брендами.

До этого стало известно, что японские автокомпании Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли значительную долю рынка в странах Азии, где доминировали на протяжении многих лет. Это произошло из-за экспансии китайских автокомпаний.

Ранее сообщалось, что Audi закроет завод в Брюсселе из-за кризиса на авторынке.

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