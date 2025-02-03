В России предложили повысить стоимость техосмотра

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила повысить минимальную стоимость техосмотра для легковой машины до 1,5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ».

«Новые тарифы, которые начнут действовать в 2026 году, прописаны в проекте приказа ФАС. Минимальный тариф для ТО легковой машины увеличивается с 913 до 1,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении издания.

Таким образом, техосмотр легкового автомобиля подорожает на 65%.

Для микроавтобусов (категория М2) тариф увеличится с 1,56 тыс. до 2,57 тыс. рублей. Владельцам грузовиков массой более 12 тонн (категория N3) придется заплатить за техосмотр 3,23 тыс. рублей (1,96 тыс. рублей на сегодняшний день).

До этого в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года.

По данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет порядка 15 лет, около 70% всех легковушек имеют возраст 10 лет.

Участник Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков считает, что необходимо обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных сторон, в том числе коммерческих структур.

В АТИ подчеркнули, что также нужно уделить внимание системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность автомобиля.

Ранее стало известно, что самозанятым таксистам предложат проводить техосмотр с помощью органов чувств.