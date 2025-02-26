Российский пенсионер потерял память в автобусе и попал на видео

В Казани пенсионер потерял память, кругами поездил на автобусе и попал на видео

В Казани пенсионер потерял память прямо в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

«Пожилой мужчина сел в автобус на улице Нурихана Фаттаха. Водитель автобуса Айрат завершив кругорейс по маршруту, поехал на следующий круг. Когда автобус вновь приехал на улицу Нурихана Фаттаха (а дедушка продолжал ехать в автобусе!), водитель понял, что-то не так. Айрат подошел к мужчине и поинтересовался, куда он едет», — говорится в публикации.

Пенсионер не смог ответить на вопросы — ему удалось лишь вспомнить имя жены. В результате водитель автобуса вызвал полицию и скорую помощь.

До этого сообщалось, что в Таганроге пассажир избил мужчину в автобусе и поругался с женщиной. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как пассажир автобуса кричит и начинает драку с мужчиной. Злоумышленник наносит несколько ударов, в результате чего у пассажира идет кровь. Водитель останавливает транспорт и выходит в салон, чтобы сделать замечание нарушителю, но последний не реагирует.

Ранее таксист и пассажир «показали искусство бесконтактного боя» и попали на видео в Подмосковье.