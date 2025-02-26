Кроссовер Porsche Macan исчез с помойки в Мытищах

В подмосковных Мытищах с помойки пропал выброшенный кроссовер Porsche Macan. Об этом «Российской газете» сообщили местные жители.

«Автомобиля не было в мусорном контейнере уже после полудня. Куда он пропал, при каких обстоятельствах его привезли и увезли, информации нет. В пресс-службе ГУ МВД региона также отметили, что данных по исчезнувшему Porsche не поступало», — сообщает издание.

26 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковных Мытищах мужчина выбросил кроссовер Porsche Macan в мусорный контейнер.

«У Сергея (имя изменено) и его жены Аллы (имя изменено) сейчас тяжелый период в отношениях. Он хотел спасти семью красивым подарком. На День всех влюбленных Сергей купил автомобиль за 3 млн рублей. Машина была битая, поэтому изначально супруг планировал починить ее и вручить на 8-е марта. Но решил подарить с обещанием отремонтировать», — сообщала Baza.

Женщине не понравился подарок, и она от него отказалась. Тогда мужчина загрузил Porsche Macan в мусорный контейнер.

Автомобиль находился в мусорном контейнере 12 дней, с ним фотографировались местные жители.

Ранее сообщалось, влюбленный таксист пригнал к офису девушки 30 машин и выстроил из них сердце.