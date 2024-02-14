Влюбленный таксист пригнал к офису девушки 30 машин и выстроил из них сердце

Московский таксист решил сделать девушке предложение неординарным способом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Немного романтики ко Дню святого Валентина. Таксист из Москвы сделал предложение своей девушке. Под окна ее офиса влюбленный мужчина пригнал сердце из машин. И она сказала «да», — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина ждал не долго. После того, как девушка согласилась на предложение, водители такси, находившиеся в машинах, вместе нажали на клаксоны.

До этого стало известно, что скандальный блогер Михаил Литвин подарил помолвочное кольцо от бренда Tiffany & Co экс-участнице шоу «Холостяк» Адель Вейгель. Предложение он сделал на заправке в Дубае, когда его девушка сидела в машине такси.

Михаил Литвин загримировался под продавца, когда девушка сидела в такси на заправке и предложил купить напиток. Когда она открыла окно и узнала его по голосу, он добавил: «Может, вы хотите себе мужа?» Блогерша ответила положительно.

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