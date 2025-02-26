Назван лидер мирового автопрома

По итогам января 2025 года продажи легковых и легких коммерческих машин в мире составили 6,7 млн единиц, что почти на 2% больше, чем в том же месяце 2024-го. Об этом пишет Just-auto.com со ссылкой на данные GlobalData.

Мировым лидером по продажам авто в январе стал Китай, который продал 1,96 млн машин. На втором месте оказались Соединенные Штаты с показателем в 1,1 млн авто.

Авторынки Западной Европы в январе суммарно снизились на 3,2%, до 1 млн штук. Продажи автомобилей в Восточной Европе упали до 288,5 тыс. единиц. А вот в Южной Америке дилеры за месяц реализовали 225,6 тыс. автомобилей, что на 22,3% больше в сравнении с январем 2024-го.

До этого сообщалось, что на возвращение на российский рынок европейских, японских и корейских автобрендов потребуется не менее года.

«В случае принятия решения о возвращении зарубежных марок в РФ потребуется примерно 1 год, чтобы реально запустить продажи. А с учетом текущей ситуации в авторетейле, когда доходность дилеров ниже минимально допустимых уровней, возможно, понадобится и более длинный срок», — сказал директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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