Названы пять минусов китайского седана MG5

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал новый китайский седан MG5 и рассказал о его минусах.

«Интерьер вообще не впечатлил. И дело не в жестком пластике или аналоговых приборах – за них наоборот спасибо. А вот проблемы с эргономикой, отсутствие места под смартфон и разрешение бабушкиного телевизора у экрана медиасистемы – так сегодня уже не делают», – сказал Виноградов.

Даже в самой дорогой версии нет климат-контроля – только отопитель с кондиционером. Обогрев есть лишь у передних сидений.

Кроме того, по словам эксперта, в городе расход топлива достигает 12 литров, а на трассе в районе 8–9 л/100 км. От небольшого седана хотелось бы меньшего аппетита.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.