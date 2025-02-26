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Проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер отложили

В России отложили эксперимент по проверке ОСАГО с помощью камер
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Минтранс России

Эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО у автовладельца с помощью дорожных камер отложили. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на «Национальную страховую информационную систему» и Минцифры.

«Согласования пока не проведены. Участники процесса пока не смогли договориться, к примеру, о распределении ответственности за хранение личных данных. Кроме того, одним из обсуждаемых вопросов стали источники финансирования эксперимента, хотя ранее предполагалось, что он не потребует выделения допсредств из бюджета», — говорится в сообщении портала.

До этого президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что контроль за наличием у водителей полиса ОСАГО с помощью камер безопасности дорожного движения планируют ввести с 1 марта 2025 года, при этом штрафы в автоматическом режиме водителям могут начать выписывать уже с конца следующего года.

«Эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. После двух-трех месяцев, если будет все нормально и не будет сбоев, мы будем предлагать, чтобы он завершился раньше и уже можно было оформлять штрафы», — отмечает президент РСА.

По словам Уфимцева, первое время водителю не будут приходить штрафы, но он сможет получать уведомления на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что в России хотят ввести свободный тариф по ОСАГО.

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