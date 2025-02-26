Хостел, в котором жили избившие полицейских мигранты, опечатали

В подмосковной деревне Ермолино из хостела, в котором жили мигранты, избившие полицейских, выселили всех приезжих. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«После драки были задержаны 27 человек. Из них двое получили «административки». Других участников потасовки, по всей видимости, отпустили, так как местные уже вчера вечером видели членов шайки, разгуливающих по улице», — говорится в сообщении.

По информации источника, хостел опечатали, а всех постояльцев выселили.

По словам местных жителей, мигранты, проживающие в гостинице, на протяжении пяти лет устраивали драки. При этом рядом с хостелом находится дом культуры, в котором занимаются дети.

До этого сообщалось, что мигранты избили трех полицейских после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать их друга.

На кадрах видно, как несколько мужчин толкнули полицейского на землю. После чего один из злоумышленников начал наносить удары по лицу, но правоохранители оттолкнули его.

Ранее на видео сняли грузовики, из-за которых частично перекрыли МКАД.