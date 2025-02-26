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Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение на МКАД

На видео сняли грузовики, из-за которых частично перекрыли МКАД

В Москве на МКАД произошла автомобильная авария. Видео с места ДТП публикует Telegram-канал «На МКАДе ДТП и ЧП Москва».

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у грузовиков мигает аварийный сигнал, а запчасти от автомобилей разбросаны по проезжей части. По словам автора, ДТП произошло на Дмитровском шоссе.

На второй записи, сделанной другим водителем, видно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Авария произошла на внутренней стороне 81-го км МКАД, рядом со съездом №82. Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) столкнулись три легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы города.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту перекрыто.

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