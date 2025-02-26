Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигранты избили подмосковных полицейских на дороге и попали на видео

В Подмосковье на видео попало, как мигранты толпой избили полицейских на дороге

В Подмосковье 23 февраля мигранты избили трех полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Мигранты-гастарбайтеры избили подмосковных полицейских, пытаясь отбить «своего». В подмосковной деревне Ермолино под Дмитровом полицейские задерживали мигранта. В этот момент к ним подлетела братская помощь в лице десятка иностранных специалистов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин толкнули сотрудника полиции на землю. После чего один из злоумышленников начал наносить удары по лицу, но правоохранители оттолкнули его.

По информации источника, полицейские арестовали нарушителя без использования оружия.

Telegram-канал «Москвач» утверждает, что после инцидента задержали 27 человек. При этом мужчину, с которым полицейские разговаривали перед дракой, арестовали на 13 суток, а зачинщика конфликта привлекли за неповиновение полиции.

Ранее на видео сняли грузовики, из-за которых частично перекрыли МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами