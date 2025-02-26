Мигранты избили подмосковных полицейских на дороге и попали на видео

В Подмосковье на видео попало, как мигранты толпой избили полицейских на дороге

В Подмосковье 23 февраля мигранты избили трех полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Мигранты-гастарбайтеры избили подмосковных полицейских, пытаясь отбить «своего». В подмосковной деревне Ермолино под Дмитровом полицейские задерживали мигранта. В этот момент к ним подлетела братская помощь в лице десятка иностранных специалистов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин толкнули сотрудника полиции на землю. После чего один из злоумышленников начал наносить удары по лицу, но правоохранители оттолкнули его.

По информации источника, полицейские арестовали нарушителя без использования оружия.

Telegram-канал «Москвач» утверждает, что после инцидента задержали 27 человек. При этом мужчину, с которым полицейские разговаривали перед дракой, арестовали на 13 суток, а зачинщика конфликта привлекли за неповиновение полиции.

Ранее на видео сняли грузовики, из-за которых частично перекрыли МКАД.