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Популярные в России комики попали в аварию в США

Популярные в России комики Дедищев и Чебатков попали в аварию в США

Российский и казахстанский стендап-комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП во время путешествия по США. О произошедшем Дедищев сообщил в своем Telegram-канале.

«Там все тачки попали в эту аварию. (...) И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал комик.

Дедищев пояснил, что ДТП произошло в штате Нью-Мексико, где их Kia наехала на посторонний предмет. На место аварии приехала полиция, после чего их автомобиль погрузили на эвакуатор.

До этого казахстанский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков назвал разницу выступлений в США и России.

По словам артиста, в США ему было сложнее выступать на английском языке, чем на русском.

«У меня волнения было гораздо больше, чем на большом концерте в Нью-Йорке на русском языке, потому что я понимал, что происходит, люди пришли на меня», — сказал Чебатков.

Ранее ростовчанин сжег АЗС по просьбе мошенника и попал на видео.

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