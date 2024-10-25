Популярный стендапер назвал разницу выступлений в США и России

Казахстанский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков назвал разницу выступлений в США и России. Об этом он высказался в подкасте Main Even Podcast на YouTube.

В США артисту было сложнее выступать на английском языке, чем на русском.

«У меня волнения было гораздо больше, чем на большом концерте в Нью-Йорке на русском языке, потому что я понимал, что происходит, люди пришли на меня», — сказал Чебатков.

Накануне комик Азамат Мусагалиев выдвинул свои предположения о будущем КВН после ухода бессменного ведущего телеигры Александра Маслякова. Он предположил, что КВН продолжит существовать.

«Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — поделился мнением юморист.

Ранее актер и музыкант Стас Ярушин вспомнил самый ценный совет, который ему дал Александр Масляков.