Названы три риска при покупке автомобиля на маркетплейсе

В России стремительно набирает популярность услуга покупки автомобилей на маркетплейсах, однако она сопряжена с целым рядом рисков и сложностей. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на заместителя генерального директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Олега Кузнецова.

«Пока модель покупки через маркетплейс предусматривает полную оплату по карте за автомобиль и отсутствие возможности сдать авто в трейд-ин или приобрести в кредит, что сужает список потенциальных покупателей. Пока это больше тестирование гипотезы и нового канала продаж», — заявил он.

Еще один минус онлайн-площадок — организация сделки через них для автодилера в сравнении с традиционными каналами рекламы не выйдет дешевле. Третий недостаток — это множество организационных и юридических нюансов. Например, подготовка контента и управление выгрузками на маркетплейсы, а также вопросы доставки и возврата автомобилей.

По мнению эксперта, говорить о том, что маркетплейсы заменят автосалоны — преждевременно.

До этого продавцов треугольных ремней для детей начали штрафовать и привлекать к административной ответственности и штрафам.

Сейчас такие «треугольники» востребованы на маркетплейсах, так как они дешевле специальных сидений и удобнее в эксплуатации. Продавцы уверяют, что накладки защищают малышей ничуть не хуже кресел. В Росстандарте сообщили каналу, что популярная альтернатива автокреслу для ребенка небезопасна и может привести к серьезным травмам.

Ранее были названы самые надежные автомобили с пробегом.