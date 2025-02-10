На маркетплейсах впервые начнут продавать авто с пробегом

В России впервые начнут продавать подержанные автомобили на маркетплейсах такую возможность открывают Wildberries и Pango Cars. Об этом сообщается в релизе компаний, поступившем в «Газету.Ru».

«На этапе запуска на витрине размещены автомобили с пробегом таких брендов, как KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тыс. рублей. Ассортимент будет расширяться. Все автомобили сертифицированы по программе Pango Select, которая включает комплексную техническую и юридическую проверки автомобиля с пробегом по 129 пунктам, предпродажную подготовку», — отмечается в сообщении.

Также покупателям обещают постгарантийную поддержку на 20 тыс. км или год при условии соблюдения правил эксплуатации. Заказ машины происходит по полной предоплате, после этого дилер доставляет приобретенный автомобиль в согласованное с покупателем место в регионах, где услуга доступна. Также машину можно забрать в дилерском центре.

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