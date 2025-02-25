Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

На ТТК в Москве перекрыли движение из-за массовой аварии

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в районе д. 1/7 по 1-му Кожуховскому проезду) произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее маршрутка с шестью пассажирами перевернулась при ДТП на Кубани.