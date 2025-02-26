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Водителям рассказали, за какой цвет автомобиля их оштрафуют

Автоэксперт Смит: ГИБДД оштрафует за цвет авто, отличный от вписанного в СТС
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Depositphotos

Сотрудник ГИБДД оштрафует водителя на две тысячи рублей, если цвет машины не будет соответствовать вписанному в документы. Об этом «Российской газете» рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

«Чтобы оформить смену цвета в ГИБДД, нужно предоставить заявление (заполняется через Госуслуги или прямо на месте), паспорт собственника ТС, ПТС (паспорт транспортного средства) и свидетельство о регистрации. Дополнительные документы, подтверждающие новый цвет транспортного средства, не понадобятся», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, не нужно оформлять или изменять данные в ПТС о полиуретановых защитных пленках. Но перед постановкой на учет могут потребовать демонтировать тонированную пленку, поскольку она не должна препятствовать освещению.

Также Смит отмечает, что оформить смену цвета автомобиля несложно. Водитель должен прийти в ГИБДД, вписать изменения в ПТС и заплатить 850 рублей.

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