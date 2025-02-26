На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 45 минут после его приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

О перекрытии Крымского моста стало известно в 06:31 по московскому времени.

Последние ограничения на дорожном переезде вводились 2 февраля. Причины приостановки движения неизвестны.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.