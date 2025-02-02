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Крымский мост открыли для проезда машин

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей спустя час
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Константин Михальчевский/РИА Новости

По Крымскому мосту снова запустили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Крымский мост перекрывали на час. Причины приостановки движения неизвестны.

До этого его перекрывали 29 января. Ограничения действовали примерно 40 минут. Причины приостановки движения неизвестны.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.

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