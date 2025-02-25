Появились кадры, как легенда американского сериала попал под авто

По сюжету новой мыльной оперы персонаж Дэвид Платт из сериала «Улица Коронации», которого сыграл Джек Шепард, попадает в ДТП. Об этом сообщает газета The Sun.

«В шокирующих сценах, которые представят на следующей неделе в мыльной опере ITV, его покажут пьяным, шатающимся и выходящим из «Роверс Возвращение» навстречу автомобилю», — сообщает газета.

По сюжету нового сериала герой выходит в состоянии опьянения на дорогу, где его сбивает машина, от удара он подлетает, после – приземляется на асфальт. Далее по сюжету люди пытаются спасти жизнь пострадавшего.

На опубликованных в сети фотографиях со съемок видно, что мужчина лежит на асфальте с нанесенным на лицо гримом. При этом в кадре кроме него находятся еще актеры, исполняющие роль жены пострадавшего Шоны и детектива полиции Кита Грина.

В газете также сообщили, что герой Дэвид Платт стал пятым персонажем, покинувшим мыльную оперу за месяц показа.

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