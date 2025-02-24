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Кондукторша напала на школьницу и попала на видео в Красноярске

В Красноярске кондукторша напала на школьницу из-за социальной карты

В Красноярске кондуктор напала на школьницу, которая хотела расплатиться чужой социальной картой. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Если что, проездной принадлежит ее маме. Но злая контролерша наотрез отказалась принимать оплату и вцепилась в пассажирку, порвала ей куртку. Оттаскивали тетю очевидцы», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина ругается на школьницу, после чего уводит ее. Далее на записи видно, что у девочки порван пуховик. Она показывает дырку и выходит из транспорта.

По информации источника, компания-перевозчик уволила женщину, а ребенку готовы купить новый пуховик.

До этого сообщалось, что в Хабаровске блогер-инфлюенсер Дарья Усик попала в аварию. Она ехала с подругой из ночного клуба на машине Subaru Forester, за рулем которого был мужчина. В автомобиль врезался Nissan Note, которым управляла нетрезвая 23-летняя девушка.

Ранее ДТП парализовало движение на Проспекте Мира в Москве.

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