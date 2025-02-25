Россиянам назвали семь условий, при которых китайский автомобиль прослужит долго

Для того, чтобы китайский автомобиль прослужил долго, необходимо, чтобы его владелец соблюдал некоторые условия. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил автоэксперт Евгений Балабас. Прежде всего, важно, чтобы эксплуатировался автомобиль в спокойном режиме.

«Под спокойной и аккуратной эксплуатацией понимается езда без «спортивного стиля», отсутствие пробуксовок, буксировок, обязательные прогревы двигателя зимой перед началом движения, обязательный ежегодный контроль радиатора на забитие грязью, контроль состояния вариатора с помощью специализированных мобильных приложений и при необходимости установка дополнительных масляных радиаторов на КПП», — сказал Балабас.

Он рассказал, что китайские автомобили можно ремонтировать как в автосервисах, так и самостоятельно. Автоэксперт предупредил, что к выбору сервиса стоит подойти продуманно.

До этого автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайские автомобили нельзя назвать абсолютно надежными.

«Сейчас владельцы могут столкнуться с недостаточной коррозионной стойкостью кузова. Однако в рамках гарантийного срока эксплуатации проблем обычно не возникает», — сказал Васильев.

Кроме того, распространенный 1,5-литровый турбомотор может доставить проблемы из-за больших пробегов и редкой замены масла. Также вариаторы и роботы не относятся к числу сильных сторон китайских машин. Такие агрегаты не следует избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях, отметил эксперт.

По словам Васильева, если автомобиль оснащен выдвижными ручками, то зимой они могут банально замерзать.

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