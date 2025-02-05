Россиянам рассказали, можно ли рассматривать китайский авто как инвестицию

Ликвидность китайских автомобилей на российском рынке в скором времени повысится, и покупку китайского автомобиля нельзя считать слабой инвестицией. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Китайские производители учитывают все замечания российских потребителей в отношении эксплуатации их моделей, а также не стесняются проводить отзывные кампании в случае выявления критичного дефекта. Кроме того, ассортимент новых автомобилей из КНР в России регулярно расширяется, как и дилерская сеть, особых проблем с поставками запчастей и с обслуживанием не наблюдается», — приводятся в публикации доводы Житнухина.

По мнению директора департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрея Гришакова, наполнение российского рынка китайскими автомобилями приведет к тому, что вторичный рынок насытится китайскими машинами и их цена снизится.

Ранее были названы главные проблемы кроссовера Geely Coolray.