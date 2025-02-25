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Продажи Tesla в Европе упали почти вдвое после обновления Model Y

Bloomberg: продажи Tesla в Европе упали на 45%
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Yilei Sun/Reuters

Продажи электрокаров американской компании Tesla в Европе по итогам января упали на 45%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

По информации ACEA, в январе компания реализовала 9945 автомобилей. При этом в январе 2024 года Tesla продала 18 161 транспортное средство. Как отметили авторы, в целом по отрасли продажи электромобилей выросли на 37%.

Аналитики связывают подобный итог с нехваткой запасов на некоторых рынках из-за перехода на новый дизайн Model Y. Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа ранее отмечал, что обновление линейки может обойтись компании в несколько недель простоя.

Журналисты считают, что падение продаж также может быть связано с заявлениями генерального директора Tesla Илона Маска о ситуации в европейских странах.

12 февраля телеканал CNBC сообщил, что акции Tesla на торгах на бирже NASDAQ рухнули на 6,34%, до $328,5. Ценные бумаги компании обрушились после выхода новости о том, что ее основной китайский конкурент — компания по производству электромобилей BYD — стала работать с искусственным интеллектом DeepSeek.

Ранее в Польше призвали не покупать автомобили Tesla из-за высказываний Илона Маска.

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