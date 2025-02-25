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Появилось фото автомобиля, насквозь пробитого ледяной глыбой в Санкт-Петербурге

В Петербурге ледяная глыба насквозь проломила крышу припаркованного автомобиля
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Петербурге ледяная глыба пробила крышу припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на 9-й линии Васильевского острова.

«Беспощадная питерская оттепель, традиционно несущая опасность, испортила утро жителю Васьки — упавшая с крыши дома наледь пробила панорамную крышу авто и вместе с осколками залетела в салон», — говорится в сообщении канала.

До этого в Воронежской области кусок льда влетел в салон внедорожника и травмировал пассажирку.

По данным канала Telegram-канала 112, инцидент произошел на трассе БогучарКантемировка в Кантемировском районе. Крупная льдина прилетела прямо в лобовое стекло Chevrolet Niva со встречного тягача, пробила его насквозь и ударила 52-летнюю женщину, которая ехала на переднем сидении внедорожника.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Грузовик, с которого упала льдина, разыскали сотрудники Госавтоинспекции. В ходе разбирательства будет установлена степень вины в инциденте его 28-летнего водителя.

Ранее в Кузбассе мужчина проломил мотособакой стену АЗС и попал на видео.

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