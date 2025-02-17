На видео попало, как кусок льда влетел через стекло в пассажирку «Нивы»

В Воронежской области кусок льда влетел в пассажирку «Нивы» через стекло

В Воронежской области кусок льда влетел в салон внедорожника Chevrolet Niva и травмировал пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«Инцидент произошел на трассе Богучар – Кантемировка в Кантемировском районе. Крупная льдина прилетела прямо в лобовое стекло Chevrolet Niva со встречного тягача, пробила его насквозь и ударила 52-летнюю женщину, которая ехала на переднем сидении внедорожника», — отмечается в публикации.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Грузовик, с которого упала льдина, разыскали сотрудники Госавтоинспекции. В ходе разбирательства будет установлена степень вины в инциденте его 28-летнего водителя.

На кадрах с видеорегистратора видно, что автомобили ехали навстречу друг другу по двухполосной дороги. Плоская льдина отделилась от верхней части полуприцепа.

Ранее на видео попал момент лобового столкновения Lada Granta и большегруза на крутом повороте.