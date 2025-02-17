Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как кусок льда влетел через стекло в пассажирку «Нивы»

В Воронежской области кусок льда влетел в пассажирку «Нивы» через стекло

В Воронежской области кусок льда влетел в салон внедорожника Chevrolet Niva и травмировал пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«Инцидент произошел на трассе БогучарКантемировка в Кантемировском районе. Крупная льдина прилетела прямо в лобовое стекло Chevrolet Niva со встречного тягача, пробила его насквозь и ударила 52-летнюю женщину, которая ехала на переднем сидении внедорожника», — отмечается в публикации.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Грузовик, с которого упала льдина, разыскали сотрудники Госавтоинспекции. В ходе разбирательства будет установлена степень вины в инциденте его 28-летнего водителя.

На кадрах с видеорегистратора видно, что автомобили ехали навстречу друг другу по двухполосной дороги. Плоская льдина отделилась от верхней части полуприцепа.

Ранее на видео попал момент лобового столкновения Lada Granta и большегруза на крутом повороте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами