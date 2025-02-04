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Попало на видео, как мотособака проломила стену АЗС в Кузбассе

В Кузбассе мужчина проломил мотособакой стену АЗС и попал на видео

В Прокопьевске Кемеровской области мужчина на мотобуксировщике проломил стену АЗС. Об этом сообщается на сайте регионального управления Росгвардии.

«По предварительной информации, ранее судимый гражданин управлял мотобуксировщиком в нетрезвом состоянии, когда, не справившись с управлением, вылетел из «транспорта», в результате чего техника съехала по склону и въехала в автозаправку», — отмечается в сообщении.

На опубликованном видео видно, что мужчина на мотособаке (небольшой гусеничный буксировщик с прицепленными санями) въехал на территорию АЗС. После этого он выпал из саней, а транспортное средство поехало дальше, проломило стену павильона автозаправки и оказалось внутри, повредив стеллажи с товарами.

Сотрудники АЗС нажали тревожную кнопку, и на место происшествия прибыл наряд Росгвардии. Водителя мотобуксировщика задержали и передали полицейским.

Ранее в Приморье попали на видео тигры, наблюдавшие за людьми на трассе.

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