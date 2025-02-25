«Издеваетесь, Иося?»: Пригожин попросил подписчиков помочь выбрать роскошное авто, но нарвался на хейт

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин спровоцировал подписчиков на хейт, сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Иосиф попросил аудиторию помочь ему выбрать один из двух роскошных автомобилей, после чего и получил массу неприятных комментариев, а на некоторые даже ответил», — говорится в сообщении паблика.

Один из подписчиков написал в комментарии, что Пригожин издевается, назвав его при этом Иося. Другой иронично отметил: «Нам бы ваши проблемы».

До этого Пригожин признался в шоу «Сплетни-шейкер», что все его траты связаны с его женой – певицей Валерией.

Пригожин вкладывает в творчество жены. Он тратит деньги на концерты артистки, клипы, стилистов, визажистов и прочее. Продюсер сообщил, что за один квартал он израсходовал 30 миллионов рублей.

«А я на себя вообще не трачу. У меня шестеро детей, два внука, еще третий скоро появится – внук», — поделился шоумен.

Пригожин отметил, что на личные расходы у семьи уходит больше двух миллионов рублей в месяц. Он также рассказал о покупке второй машины. Продюсер приобрел автомобиль марки Jeep Grand Wagoneer черного цвета за 10 миллионов рублей.

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