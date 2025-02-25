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Возгорание фуры заблокировало движение на трассе в Подмосковье

В Подмосковье горящая фура заблокировала движение транспорта на ЦКАД

В Дмитровском округе Подмосковья на ЦКАД загорелась фура, движение по трассе затруднено, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Очень масштабно загорелась фура на ЦКАД в Дмитровском городском округе. Движение затруднено», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что горящий автомобиль на проезжей части окутан густыми клубами черного дыма, который поднимается выше мачт освещения. В противоположную сторону автомобили проезжают мимо очага пожара. О причинах возгорания не сообщается.

По данным сервиса Яндекс Карты на 11:10 мск, крупная пробка из-за горящей фуры образовалась на внешней стороне ЦКАД после пересечения с Рогачевским шоссе. Длина затора достигает 2 км.

До этого стало известно, что в России опубликован новый ГОСТ на дорожные знаки.

Ранее стало известно, когда откроют участок трассы М-12 до Екатеринбурга.

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