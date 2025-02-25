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Новые дорожные знаки планируют ввести в России

В России введут новые дорожные знаки
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России опубликован новый ГОСТ, который введет новые дорожные знаки и правила их установки, сообщает «Коммерсантъ».

«Стандарт вводит серию новых дорожных знаков — например, «Глухие». Кроме того, на знаке парковки теперь может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку. Аналогичным образом на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о «лежачем полицейском», — отмечается в публикации.

По новому ГОСТу несколько знаков могут быть объединены в одной табличке. Также табличка, обозначающая стоп-линию, может быть не только горизонтальной, но и вертикальной.

Временно ненужные данные на знаках позволят закрывать магнитной красной лентой вместо защитного чехла. Также на некоторых перекрестках позволят не наносить на проезжую часть стоп-линию.

Обязательным новый стандарт станет с 1 января 2026 года, но в добровольном порядке регионы могут использовать его уже сейчас.

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